Targa a Giuseppe di Matteo a Bondeno: ricordo per vittima della mafia

BONDENO

Una targa, nel parco pubblico di via Leopardi a Bondeno, dedicata a Giuseppe di Matteo (foto), vittima della mafia. La cerimonia di intitolazione si terrà domani alle 15, alla presenza, oltre delle autorità, di Giuseppe Costanza, autista del giudice Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci e di alcuni bambini della scuola primaria di Bondeno. Giuseppe di Matteo, era il figlio dodicenne del pentito Santino Di Matteo, venne rapito da un gruppo di mafiosi in un maneggio di Piana degli Albanesi nel pomeriggio del 23 novembre 1993, come vendetta, minaccia e ricatto contro il padre. Fu ucciso nel gennaio di tre anni dopo, strangolato e sciolto nell’acido per vendetta nei confronti del padre collaboratore di giustizia. Dopo la cattura del bos mafioso Matteo Messina Denaro, chiamato a rispondere anche di questo capo di accusa, la vicenda del bambino era tornata prepotentemente alla luce. La città di Bondeno, ha deciso di ricordare così, dedicando uno spazio pubblico, anche tutte le vittime della mafia.