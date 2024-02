"Taser pericoloso? L’alternativa è un colpo di pistola"

Caro Carlino,

leggo una lettera firmata Cittadini del Mondo nella quale si afferma la pericolosità del Taser: cioè di quella specie di pistola che trasmette una scarica elettrica. Non ho nessun dubbio che sia un’arma pericolosa, soprattutto per i cardiopatici. Fortunatamente dalle statistiche risulta che sono pochi i trapiantati di cuore o gli infartuati che aggrediscono in modo cruento la polizia. Il Taser è pericoloso. Ma vorrei spiegare ai Cittadini del Mondo che l’alternativa è un colpo di pistola con tutti i danni collaterali che un proiettile, deviato o di rimbalzo, potrebbe causare anche a persone estranee all’aggressione. Il poliziotto non può rischiare la vita, o lesioni, intervenendo senza adeguati mezzi di difesa. La polizia non può scappare lasciando che si commetta un delitto ai danni di terze persone inermi. Forse i Cittadini del Mondo preferiscono un colpo di pistola?

Stefano Franchini,

consigliere comunale Lega

* * *

In riferimento all’articolo apparso il 21 a pagina 13 vorrei precisare che la recinzione del campetto si trovava in stato fatiscente da più di 20 anni quindi anche con altre amministrazioni, poi che si tratti di mossa elettorale come dice la candidata sindaco di Siamo Poggio è da vedere, penso piuttosto che si tratti di una doppia campagna sia da una parte che dall’altra, quindi in termine calcistico è un pareggio.

Antonio Franchi