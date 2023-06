’Teatri sull’acqua’, in scena il Puppet Show a Lido degli Scacchi

Per la rassegna ‘Teatri sull’acqua’, mercoledì 28 giugno alle 21.15 in viale Alpi Centrali a Lido degli Scacchi, andrà in scena la compagnia All’InCirco con lo spettacolo ‘Ecomonster Puppet Show’. Dopo aver divertito il pubblico dei lidi con spettacoli di marionette a filo e pupazzi, la compagnia romagnola torna sui sette lidi con un lavoro di grande impatto scenico, che si preannuncia ricco di storie e personaggi sorprendenti, e che accompagnerà il pubblico in un viaggio comico e imprevedibile.