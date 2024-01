Tecopress, i sindacati lanciano l’allarme: "Sono a rischio oltre 70 posti di lavoro"

Una doccia fredda è arrivata nell’incontro che si è tenuto ieri alla Tecopress di Dosso tra l’azienda e le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm. Come riferito dai sindacati, l’azienda, a causa di una crisi legata agli ordinativi, ha preventivato un esubero di settantadue lavoratori su tutto lo stabilimento (uffici e officina). Si tratterebbe di circa il 45% dei dipendenti dell’impresa che occupa complessivamente 163 lavoratori. Attraverso un messaggio per aggiornare sull’esito dell’incontro, le tre sigle sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm comunicano di aver respinto, in maniera unitaria, quanto dichiarato dall’azienda, e hanno richiesto "l’utilizzo massimo degli ammortizzatori sociali a partire dai contratti di solidarietà per 24 mesi". Un percorso che, come viene riferito dai sindacati, non ha trovato la disponibilità da parte dell’azienda. "L’unico ammortizzatore su cui l’azienda si è detta disposta a ragionare – spiega Stefano Bondi (Fiom Cgil) – è per un anno di cassa integrazione. Una proposta che riteniamo inaccettabile. È necessario ricorrere all’utilizzo massimo degli ammortizzatori sociali disponibili". Inaccettabile per le organizzazioni sindacali, dunque, la procedura di licenziamento collettivo per settantadue dipendenti che l’azienda vorrebbe aprire, ossìa per il 45% degli occupati: "Una questione di cui informeremo anche la Regione già a partire da domani (oggi, ndr.)". Oggi è stata convocata un’assemblea con i lavoratori per illustrare l’esito dell’incontro.

v. f.