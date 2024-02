Tecopress, un’altra giornata di sciopero

Proseguiranno anche per l’intera giornata di lunedì le iniziative di sciopero alla Tecopress di Dosso. Questo hanno deciso, ieri, le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, le Rsu di stabilimento assieme a lavoratrici e lavoratori. La decisione presa, è volta a perseguire il ritiro della proclamazione dei 72 licenziamenti dichiarati dai vertici aziendali. Lunedì, i lavoratori saranno in presidio sotto il palazzo della Regione Emilia-Romagna a partire dalle 14.30 per sostenere la delegazione sindacale impegnata nell’incontro con l’Istituzione regionale e i vertici aziendali. Sarà mantenuto anche un piccolo presidio davanti all’azienda dalle 10.30 alle 16. Il segretario generale di Fim Cisl di Ferrara, Patrizio Marzola (nella foto), rimarca che le organizzazioni sindacali andranno in Regione "con gli obiettivi che ci siamo dati all’inizio di questa vicenda: siano tolti i 72 licenziamenti, si applichino gli ammortizzatori sociali per avere tempo per ricercare nuovi clienti da aggiungere a quelli attuali, e soprattutto un sistema (con l’aiuto delle banche del territorio) per poter garantire ai lavoratori alle normali scadenze salariali la parte economica".

Valerio Franzoni