Tenda summer school junior, un’estate nel segno del teatro

C’è ancora tempo per iscriversi alla nuova edizione di Tenda Summer School Junior, campus estivo diffuso pensato per le bambine e i bambini del territorio ferrarese. Il format, nato da una costola del Tenda Summer School, campus internazionale di Commedia dell’Arte e di comicità contemporanea d’Europa che si tiene da anni a Villa La Mensa nel Comune di Copparo, è rivolto ai giovanissimi.

Il Tenda Summer School Junior troverà sede in molteplici Comuni ferraresi e sarà dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie. Siamo pronti a vivere un’altra bellissima estate tutti assieme, prenota il tuo posto nel tuo paese. Per apprendere l’uso del linguaggio teatrale come mezzo per acquisire sicurezza, conoscenze e competenze nell’ambito storico artistico e letterario, in particolare favorire il lavoro di gruppo. Per sperimentare un nuovo modo di esprimersi, riscoprire sé stessi, e manifestare in maniera diversa e più libera, le emozioni e le passioni. Per sviluppare i sensi, fare nuove amicizie e vivere un’avventura all’insegna del divertimento e della creatività. Delizie estensi Patrimonio dell’Umanità, rocche, castelli, ma anche le golene, le garzaie, e più in generale l’intero territorio ferrarese, farà da palcoscenico al campus teatrale più divertente della Regione! Luoghi di natura e di storia faranno da sfondo ad ogni giornata del campus arricchendo ancora di più l’esperienza. Ecco la mappa dei luoghi e le date. Voghiera, Delizia del Belriguardo, il primo giugno. Chiusura iscrizioni al 30 maggio. Tresignana, Palazzo Pio, 10 – 14 giugno. Chiusura iscrizioni 8 giugno. Portomaggiore, Delizia del Verginese, 12 – 14 giugno, chiusura iscrizioni 10 giugno. Mesola, Castello Estense, 15 giugno. Chiusura iscrizioni 13 giugno. Copparo, Villa La Mensa, 17 – 21 giugno. Chiusura iscrizioni 15 giugno. Jolanda di Savoia, Mattatonda 23 giugno. Chiusura iscrizioni 21 giugno. Ferrara, Ex Mof, 29 giugno. Chiusura iscrizioni 27 giugno. Codigoro Garzaia 29 luglio – 2 agosto. Chiusura iscrizioni 27 luglio. Argenta, Convento dei Cappuccini. Da definire. FIscaglia, Borgo Corte Cascina. Da definire.