Terapie anticoagulanti al punto prelievi

Cambia la presa in carico dei pazienti in terapia anticoagulante orale di Ferrara. Da lunedì prossimo, infatti, gli assistiti effettueranno il prelievo al punto prelievi situato al settore 3, sempre alla ’Cittadella San Rocco’, corso Giovecca 203. Sono circa 100 gli utenti di Ferrara che quotidianamente si rivolgono all’azienda sanitaria per eseguire prelievi di sangue e ricalibrare la propria terapia anticoagulante. Alla consegna di ogni piano terapeutico, il paziente riceve l’appuntamento per il prossimo prelievo di monitoraggio. In caso di malattia o grave impedimento è necessario avvisare la segreteria organizzativa chiamando lo 0532/237496 dalle 10.30 alle 13.30 almeno 24 ore prima, per fissare un nuovo appuntamento.