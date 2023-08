"Terre del Reno: per due asili aumenti rette Margutti: "Così non va bene"".

TERRE DEL RENO

"Aumenti inaccettabili ai nidi ‘Tiglio’ e ‘Veliero’". E’ quanto dicono i consiglieri d’opposizione di Terre del Reno di Futuro Comune e quelli di Vigarano di ‘Viviamo Vigarano’ che hanno inviato ai rispettivi sindaci una interpellanza per chiedere di fare un passo indietro in merito all’aumento delle rette dei due nidi d’infanzia dall’anno scolastico 20232024. Interpellanza congiunta, in quanto "Il Veliero" è una scuola intercomunale, gestita dal Comune di Terre del Reno in accordo con l’amministrazione di Vigarano Mainarda. "Se l’aumento delle rette mensili è un’azione discutibile per territori come i nostri, nei quali sarebbe necessario investire sui servizi per l’infanzia e per le famiglie – dicono Francesco Margutti e Lisa Pancaldi – ad essere ancora più assurda è la modalità con la quale questa azione è stata portata avanti: il 25 novembre 2022, con delibera di giunta vengono approvati gli aumenti superiori al 20%, a dicembre ai Comitati di gestione dei Nidi con i genitori non ne viene fatto parola. A luglio, 8 mesi dopo la delibera e 5 dopo il periodo di iscrizione, l’amministrazione informa le famiglie degli aumenti". Condividono il voler unificare le tariffe dei due nidi ma sono fermi su alcuni punti.

"Non ci spieghiamo come non sia stato possibile cercare di renderle omogenee sulla base di tariffe più basse e più rispondenti alle necessità delle famiglie – proseguono i due consiglieri capigruppo - Tanto più che gli aumenti, generalizzati a tutte le fasce di reddito, risultano ancora più evidenti per i nuclei famigliari con redditi bassi. Riteniamo che l’assenza completa di informazioni alle famiglie, alcune delle quali hanno effettuato l’iscrizione al nuovo anno sulla base di rette non corrette, risulta essere illegittima e lesiva delle regole di imparzialità". Portano a sostegno una sentenza del Tar del Lazio "E’ fondamentale rivedere questa decisione – concludono - L’aiuto alla alle famiglie deve partire da servizi all’infanzia". Secondo i calcoli dei due gruppi consiglieri, per famiglie con Isee a 6500 euro, si parlerebbe dell’aumento più alto, del 27.72% al Tiglio e del 24.63% al Veliero mentre per la fascia Isee a 33.000 euro, non ci sarebbero aumenti per il Tiglio e 21.63% per il Veliero.