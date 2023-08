Terribile schianto in via Comacchio Frontale tra auto e ambulanza, quattro feriti a Cona e traffico in tilt

Uno scontro violentissimo, una macchina che finisce nella scarpata sul ciglio dell’asfalto e un’ambulanza semidistrutta al centro della strada. Fotogrammi del terribile incidente avvenuto ieri mattina in via Comacchio e concluso con quattro feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Il tutto è accaduto intorno alle 11.20 all’altezza della Città del Ragazzo. I due mezzi – un’ambulanza della Croce Bianca e una Hyundai X35 – si sono scontrati frontalmente per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti in via Comacchio per i rilievi. Immediata la chiamata ai soccorritori.

Sul luogo dello schianto, oltre alla polizia locale, sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili de fuoco. Il conducente della Hyundai, un 22enne ferrarese, è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura finita fuori strada ed è stato liberato dai pompieri per poi essere affidato al personale dell’emergenza medica. Feriti anche gli occupanti dell’altro veicolo, il conducente, 34 anni, il soccorritore, 52 anni, e la paziente, un’anziana di 82 anni. Anche il guidatore dell’ambulanza è rimasto bloccato nell’abitacolo e liberato dai vigili del fuoco. Tutti e quattro sono stati portati all’ospedale Sant’Anna. A quanto si apprende, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico di un’arteria così importante per l’entrata e l’uscita dalla città. È stato infatti necessario chiudere la strada per tutta la durata dei soccorsi e dei rilievi. Questo ha, per forza di cose, creato rallentamenti e code in corrispondenza delle deviazioni. La situazione è tornata alla normalià già dal primo pomeriggio.

f. m.