Terza corsia in A13: "Sulla strada giusta, presto l’ok da Roma". E si muovono le ruspe

"Le modifiche normative intervenute nell’ultimo anno hanno ritardato l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio dei lavori, ma ora siamo sulla strada giusta. Nei prossimi mesi dovremmo poter ottenere la validazione definitiva del ministero con l’autorizzazione a procedere", Andrea Corsini, assessore alla mobilità e trasporti della Regione, scandisce il cronoprogramma dell’ampliamento a tre corsie nel tratto Bologna Arcoveggio-Ferrara Sud dell’A13. Autostrade per l’Italia ha già provveduto a una serie di lavori propedeutici alla cantierizzazione dell’opera. Le attività in corso riguardano il rinforzo della pavimentazione delle corsie di emergenza, per ospitare il transito dei mezzi pesanti durante le fasi dei lavori (avanzamento a oggi 95% circa); la bonifica da ordigni bellici per le aree del campo base e i cantieri (avanzamento a oggi al 90% circa). Sono anche state avviate le aree di cantiere di Poggio Renatico e del cantiere Nord di Altedo (in consegna a breve).

Un’opera strategica

"L’ampliamento a tre corsie nel tratto Bologna Arcoveggio-Ferrara Sud, dell’autostrada A13 è fondamentale per il nodo di Bologna e per tutta la regione. Contribuirà ad alleggerire un tratto molto congestionato dal traffico, portando benefici anche dal punto di vista della qualità dell’aria e della sicurezza"

L’allargamento con la terza corsia andrà ad incidere sull’ambiente

"L’intervento avrà un impatto contenuto grazie al lavoro di squadra tra istituzioni e società Autostrade che ha permesso di individuare una serie di interventi di mitigazione, come ciclabili, aree verdi, barriere antirumore, a favore dei territori attraversati dall’opera"

Quali gli effetti sulla crescita?

"L’infrastruttura si inserisce nel piano strategico della Regione che punta a potenziare, in linea con il Patto per il Lavoro e per il Clima, le grosse arterie stradali sugli assi ovest-est e nord-sud. Con un obiettivo preciso, quello di coniugare crescita e sviluppo del territorio in modo sostenibile per l’ambiente".

Mario Bovenzi