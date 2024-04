Terzo Settore, ecco i contributi

Sostegno qualificato per le persone che soffrono dei disturbi del comportamento alimentare, un impulso all’accoglienza diffusa anche attraverso la realizzazione della terza guida cittadina che sfrutta il linguaggio inclusivo della Comunicazione Aumentativa Alternativa, un aiuto concreto per realtà che grazie alla ricerca conseguono risultati fondamentali per il territorio.

E ancora la creazione di nuove opportunità di socializzazione per le persone con disabilità e caregiver, azioni mirate al rilancio del protagonismo giovanile e della valorizzazione personale.

Sono tante e trasversali le fragilità a cui l’amministrazione comunale risponde con l’assegnazione di quasi 145mila euro a 12 enti del Terzo Settore che agiscono sul territorio. Le risorse sono state distribuite tramite apposito avviso pubblico, il sesto emanato dal 2021 dall’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune.

L’assessore comunale alle Politiche sociosanitarie ha espresso grande soddisfazione per la qualità delle progettualità elaborate dal florido tessuto sociale della città. L’assessore ha ribadito l’efficacia del bando, strumento trasparente che ha permesso, in 3 anni, di sostenere direttamente 60 progetti con oltre 750mila euro.