"Tesori nella pietra". La cattedrale si svela tra i cantieri

In tanti l’altra sera, al cinema San Benedetto, hanno preso parte alla "prima" del documentario dal titolo "Tesori nella pietra" dedicato al cantiere della nostra cattedrale sottoposta da alcuni anni a lavori di recupero post terremoto e ad approfondimenti di carattere storico-artistico. Il filmato, della durata di poco meno di mezz’ora, reca la firma di don Massimo Manservigi (vicario generale della Diocesi) che ha firmato la regia, di Barbara Giordano ideatrice del progetto e sceneggiatrice e di Giorgio Zappaterra autore delle musiche. L’incontro è avvenuto sotto l’egida de "I tè letterari" che da vent’anni, ha ricordato in apertura il parroco don Damiano, si svolgono approfondendo molti temi e raccogliendo forti adesioni di pubblico. La proiezione era stata preceduta dall’intervento del responsabile tecnico-amministrativo della Diocesi l’ingegnere don Stefano Zanella che aveva sintetizzato il lungo, complesso ed importante lavoro che ha interessato (e ancora interesserà) il Duomo, monumento simbolo della città. Fondamentale il recupero di sculture e pitture oltre naturalmente alla messa in sicurezza dell’edificio attraverso, in particolare, il rafforzamento dei pilastri. Grazie a questi lavori sono poi state possibili alcune straordinarie scoperte, ben testimoniate dal filmato, e che hanno riguardato alcuni pregevolissimi e originali capitelli. Don Stefano ha poi confermato, dopo l’annuncio dato in mattinata alla conferenza stampa in Curia, che di fatto partirà un "cantiere permanente" della cattedrale, quindi operativo anche quando sarà aperto ai riti, entro la fine di gennaio. La serata aveva avuto inizio con un’ulteriore proiezione, quella realizzata lo scorso anno, dal titolo "Appunti e visioni per una città e la sua cattedrale", una Ferrara straordinaria illustrata sempre da don Massimo Manservigi e Barbara Giordano.

Alberto Lazzarini