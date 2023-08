’Tipici da spiaggia’, alla scoperta delle tradizioni dell’Adriatico

Oggi nelle spiagge della Romagna sarà possibile gustare prodotti Made in Italy.

Torna per la quarta edizione “Tipici da Spiaggia”, la manifestazione ideata dal Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE-Confcommercio in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani.

Oggi l’appuntamento è in 5 stabilimenti della Riviera romagnola - Marina di Ravenna, Milano Marittima - Porto Garibaldi - Comacchio – Cesenatico e Rimini, protagonisti saranno con i bagnini gli agricoltori che racconteranno, e faranno assaporare, la storia del territorio e dei prodotti tipici Associare il territorio della vacanza ai prodotti tipici per valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari della Regione: è questo l’obiettivo di ‘Tipici da Spiaggia’, evento giunto alla terza edizione che quest’anno in Emilia Romagna coinvolgerà 5 località della Riviera in altrettanti stabilimenti balneari. L’iniziativa è promossa dalla rappresentanza dell’Emilia-Romagna del Sib, Sindacato italiano Balneari e della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori e coinvolge appunto 5 località: Marina di Ravenna al Bagno Marinamore; Milano Marittima al Tangaroa Beach; Porto Garibaldi al Bagno Astor; Cesenatico alla Spiaggia Zona Cesarini; Rimini ai Bagni Mareblu 108 e 109.

A partire dal mattino gli agricoltori porteranno in spiaggia le loro produzioni e verrà distribuita frutta fresca di stagione, come gradito omaggio ai turisti e agli ospiti delle località rivierasche.

"L’evento “Tipici da Spiaggia” – commenta Simone Battistoni, presidente regionale del Sib, Sindacato italiano balneari – vuole rafforzare l’offerta turistica balneare dell’Emilia-Romagna, mettendo in sinergia due eccellenze del nostro Paese: i prodotti enogastronomici Made in Italy e la balneazione attrezzata. Due eccellenze di cui la prima è famosa per i suoi prodotti tipici e la seconda è fondamentale quale componente di una offerta turistica che si basa su servizi di qualità, purtroppo ancora esposta alle conseguenze delle scelte che potranno essere fatte sul loro futuro".