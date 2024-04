Tir perde il letame per sette metri di strada. Traffico bloccato sulla Circonvallazione

Ore difficili a Mezzogoro per la perdita di un’ingente quantità di letame, da un bilico lungo 7 metri, che ha bloccato il traffico sulla circonvallazione della frazione di Codigoro. Disagi acuiti dalla presenza del mercato nella cittadina e dal cattivo odore che ha ammorbato per molte ore gli abitanti. Verso le 11 di ieri mattina, sembra per il letame un poco solido, con l’onda d’urto causata da un dosso, nel bilico si sono rotti i ganci e il nauseabondo carico ha occupato le due corsie di marcia. Sul posto per ripulire la strada personale della ditta Agriverde di Portoviro, intervenuto con una decina di uomini e mezzi tra i quali una pala telescopica e un trattore con rimorchio per rimuovere il letame.