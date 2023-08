Torna ‘Arrosticini nel chiostro’ Con la contrada i sapori doc

Sapori e tradizioni sono servitI. Torna la sagra ‘Arrosticini nel chiostro’. A settembre la Contrada Rione San Paolo di Ferrara riapre le porte della sagra ‘Arrosticini nel chiostro’ che si svolgerà per gli ultimi due fine settimana. Con il patrocinio del Comune di Ferrara, la sagra presenta un menù vario. Nel listino dei sapori figurano alcuni piatti tipici della tradizione ferrarese (cappellacci, cappelletti...); poi taglieri vari, secondi di carne con vari tagli di maiale, piatti particolari come l’hamburger di pecora. E ovviamente, per i buongustai, gli arrosticini, originali abruzzesi. “Arrosticini nel Chiostro” è nel chiostro piccolo di San Paolo, in via Boccaleone 19 a Ferrara. Orari di apertura: venerdì 20-23; sabato e domenica 19:30-23. Tavoli in giardino o sotto il porticato del chiostro. La sagra sarà aperta domani, il 2 e domenica 3. Poi 8, 9 e 10 settembre. Per avere informazioni sulla manifestazione è possibile consultare la pagina https:www.facebook.comarrosticininelchiostro. Alla regia dell’evento che da sempre attira centinaia di persona c’è la Contrada Rione San Paolo Aps.