Torna ‘Art & Ciocc’, in piazza delizie di cioccolata da tutta Italia

In anteprima sulla ricorrenza di San Valentino, torna a Ferrara dall’8 all’11 febbraio il tour dei cioccolatieri italiani più amati della Penisola. La giunta ha approvato ieri l’adesione alla manifestazione ‘Art & Ciocc’ - richiesta e organizzata dall’azienda Marc.Co & Co, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di Ascom Confcommercio – che si svolgerà in città in piazza Trento Trieste. L’area sarà allestita a partire dal 7 febbraio e disallestita entro il 12 febbraio. Art & Ciocc è un evento itinerante arrivato quest’anno alla decima edizione, che si propone di "valorizzare le piazze e centri storici" e "promuovere il cioccolato italiano", nella forma artigianale, attraverso l’espressione artistica dei maestri cioccolatieri e pasticceri provenienti da diverse città italiane, ciascuno con le proprie specialità e proposte legate alle regioni d’origine: tartufi, dragées, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato bio, vegan, senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato, ‘spezzati’ di infiniti gusti e pasta di mandorle.