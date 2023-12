Danza contemporanea, teatro e cinema, con ospiti locali, nazionali e internazionali. L’ultima parte del festival Totem Scene Urbane di Teatro Nucleo si terrà a dicembre, nella consueta location del teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro. Si comincia oggi e domani con la seconda parte di ‘Zero in Condotta - Meeting Teatro e Adolescenti’, che con ‘Passaggi’ porterà in scena un gruppo di giovani adolescenti, in uno spettacolo nato da da un laboratorio di scrittura a cura di Stefania Bruno, nel quale attraverso i ricordi di infanzia, le quotidianità familiari, il proprio sguardo sulla realtà i giovani protagonisti della compagnia hanno condiviso le proprie esperienze, trasformandole in una drammaturgia collettiva. Venerdì 1 è previsto anche un laboratorio di pratiche teatrali, a cui è consentito l’accesso a uditori esterni, su prenotazione. Si passa a domenica 10 dicembre (ore 17.30), quando, in collaborazione con C.A.R.P.A. Aps, verrà proiettata la serie ‘Album di Famiglia’ realizzata da Teatro Nucleo con gli attori della Casa Circondariale C. Satta di Ferrara nell’ambito del progetto teatro carcere. Venerdì 15 dicembre, invece, è la volta di ‘Soy Madera’, uno spettacolo di danza contemporanea della compagnia spagnola Elelei, diretto da Rafa Jagat e interpretato da Sabrina Gargano (drammaturgia di Antonio Ramirez). L’interprete e coreografa di questo solo di danza contemporanea scrive: "Questo lavoro vuole approfondire il concetto di rabbia nell’universo femminile – afferma l’interprete e coreografa - come stato fisico ed emotivo e come motivo di propulsione a non fermarsi mai. I due giorni seguenti Sabrina Gargano e Rafa Jagat terranno il workshop ‘Conflict Movements’, un laboratorio di danza e ricerca sul movimento alla palestra M2 Fitness & Dance di Ferrara. Infine, sabato 16 dicembre alle 18 andrà in scena ‘Fly - istruzioni per imparare a volare’, esito finale del laboratorio di creazione teatrale realizzato nell’ambito del progetto Youthstart a cura di C.A.R.P.A. Aps in collaborazione con Teatro Nucleo e diretto da Veronica Ragusa. Eventi sono a ingresso libero prenotazione a totemsceneurbane@gmail.com o al 3203156356.

Francesco Franchella