Tra cultura, arte e tradizioni: Inaugurata l'Antica Fiera di Lagosanto

È stata inaugurata ieri, la 449esima edizione dell’Antica Fiera d’Agosto di Lagosanto, organizzata da Pro Loco in collaborazione con le associazioni locali e il patrocinio del Comune. La cerimonia, svoltasi in sala consiliare, è stata presieduta dal sindaco Cristian Bertarelli, affiancato dalla presidente di Pro Loco Lagosanto Doriana Doria e dai componenti della giunta comunale, dinanzi ad una platea composta da autorità civili, militari, rappresentanti delle associazioni e cittadini. Dal primo cittadino e dalla presidente di Pro Loco sono stati rivolti ringraziamenti sentiti a tutte le associazioni, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e l’Anc Lagosanto impegnate nella manifestazione che animerà il paese sino all’8 agosto, A seguire sono stati consegnati attestati agli artisti che espongono presso le scuole di via Roma: il gruppo Controluce, Antonio Pasqualini, Gianmaria Fogli, Ettore Marinelli, Rina Bigoni e Santo Tumminaro. E ancora a Federcaccia che cura l’esposizione ‘Arte e tradizione: antiche attrezzature del primo ‘900’ la Torre dell’Orologio. Il programma di oggi prevede, alle 21.30, lo spettacolo ‘Ci FAREmo Notare’ con protagonisti allievi e docenti della scuola di musica Music Lab di Lido degli Estensi che allieteranno il pubblico, mentre alla mezzanotte sarà estratta la prima delle due tombole organizzate da Avis, Avast, Auser, Asd Arcieri Laghesi, Pro Loco e Usd Laghese con in palio 4.000 euro. Domani alle 21.30, invece, spazio a ‘DanzaInFiera’ con le esibizioni delle associazioni Bodyfly, El Movimiento, Progetto Ritmica Athena. Lunedì, dopo l’esibizione di Jujitsu a cura di Shinsen Academy Lagosanto e la presentazione delle squadre maschile e femminile della Laghese, alle 21.30 si terrà il contest ‘Lagosanto Rising Stars’ con ospite d’eccezione e componente della giuria il ballerino e volto noto del programma televisivo ‘Ballando con le Stelle’, Samuel Peron. Ospiti della serata anche la vincitrice del concorso canoro ‘Fenicottero d’Oro’ Lacata (Lara Catalano) e il cantautore Ruggero Ricci. L’8 agosto il gran finale, con ‘Euforia: successi, illusioni e leggende’, il viaggio tra storie e leggende della musica.

Valerio Franzoni