’Tra le mura e gli alberi’. Un seminario

Oggi, a Palazzo Tassoni, Dipartimento di Architettura-Unife (via Ghiara 36), si svolgerà il seminario ‘Tra le mura e gli alberi. Ferrara una possibile città dentro un parco’. Il seminario in un progetto denominato ’Progetto Marcovaldo. Le nature in città’ che vedrà confrontarsi nei prossimi mesi paesaggisti e urbanisti sul rapporto tra natura e città.

Oltre alla nostra università coinvolge l’Università di Firenze e il Politecnico di Milano dove si svolgeranno altri due seminari. Le colleghe coinvolte sono le prof Anna Lambertini, paesaggista di Unifi e Laura Montedoro, urbanista, Polimi, oltre al gruppo di ricerca del Citerlab di Unife. Lo scopo è di affrontare il tema del rapporto tra natura e città partendo dalle esperienze e problemi specifici di tre città italiane: Ferrara, Firenze e Milano. Ferrara potrebbe diventare una città dentro un parco. Con il suo centro storico, le sue aree agricole dentro le mura e nelle fasce periurbane, il suo vallo, i quartieri operai, le aree infrastrutturali da trasformare in giardini lineari e servizi ecosistemici, la sua archeologia industriale, il suo reticolo idrografico. L’università è uno degli attori di questo processo, vista la sua diffusione dentro la città e potrebbe mettere a disposizione dei suoi studenti e dei cittadini, una serie di “giardini della conoscenza”, intesi come spazi aperti attrezzati per consentire lo studio individuale così come per organizzare momenti di studio collettivi o attività culturali aperte alla città. In occasione del seminario si aprirà anche l’esposizione intitolata come il seminario, verranno presentati i progetti per Ferrara elaborati, in questi ultimi anni, in otto tesi di laurea del Laboratorio di sintesi finale in Urbanistica, coordinato dal prof Romeo Farinella. L’esposizione, a Palazzo Tassoni, rimarrà aperta fino al 18 marzo 2024.