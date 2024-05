Tra leggenda e identità, ecco il palio: "Sfilata e storici giochi in piazza"

Sta per entrare nel vivo la 45esima edizione del Palio di Copparo. Dopo l’appuntamento nella sala consiliare del Municipio dell’11 maggio scorso, dove si è celebrata l’apertura ufficiale della storica manifestazione e i sorteggi dell’ordine dei quattro rioni nei cortei e nelle gare, sabato dalle 20 è in programma la cerimonia della Consegna Chiavi della Città e la benedizione del Palii e dei Gonfaloni all’interno dell’area tribune. Come da sorteggio, dopo la Corte Ducale, sfileranno i rioni Dezima, Mota, Furnas e Crusar che si contenderanno il Premio ‘Coluccia’, relativo alla migliore rappresentazione storica in ambito teatrale. E, inoltre, è previsto il giuramento dei Capitani di Piazza. Domenica alle 21, si prosegue con l’esibizione di musici e sbandieratori Assoluti e Under 15. Il 6 giugno alle 21 è previsto il Palio dei Bambini, mentre l’8 giugno alle 20.45 si terra la serata conclusiva con gli storici giochi di piazza e l’assegnazione dei due Palii: il drappo per il rione vincitore assoluto è firmato dall’artista Lisa Capetta, mentre quello legato, quest’anno, al lancio dei cerchietti è opera di Antonio Bertazzini. Ad anticipare l’avvio delle "contese" (Corsa dei putti, Corsa delle putte, Tiro alla fune, Lancio dei cerchietti, Corsa del cerchio, Palo della cuccagna, Corsa delle bandiere), sarà la sfilata della Corte Ducale, seguita dai quattro rioni che sfileranno in ordine invertito rispetto alla serata del 1° giugno, ossia Crusar, Furnas, Mota e Dezima. In vista degli eventi, per i quali sono state allestite le tribune in piazza del Popolo, sono introdotte alcune modifiche alla viabilità. Nella parte centrale dell’area di parcheggio piazza del Popolo sono istituiti i temporanei divieti di circolazione a tutti i veicoli, eccetto i mezzi di soccorso e di polizia, e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli; nell’entrata ovest della piazza è istituito il doppio senso di circolazione per consentire ai veicoli l’entrata e l’uscita dal parcheggio attraverso il medesimo varco; così nell’accesso est della piazza è istituito il doppio senso di circolazione; è disposto il divieto di sosta lungo le corsie di scorrimento temporanee realizzate per agevolare e rendere sicura la viabilità. L’1 e l’8 giugno, dalle 17 e fino al termine dei cortei, nel percorso seguito dai cortei storici dei rioni, è prevista la sospensione della circolazione, regolata dalla Polizia Locale.

Valerio Franzoni