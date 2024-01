Traffico, terzo ponte e bretella. Le soluzioni per togliere ingorghi

CENTO

Impegnare la giunta Accorsi a sostenere nelle opportune sedi istituzionali la necessità di una bretella, di un terzo ponte e qualsiasi altra infrastruttura idonea che permetta di risolvere le criticità del traffico e collegare Cento con il territorio bolognese. È questa la richiesta (emendata dopo una breve riunione dei capigruppo consiliari) contenuta nell’ordine del giorno presentato da Orgoglio Centese, e sottoscritto anche da Avanti Cento, che è stato approvato a maggioranza nel consiglio comunale di mercoledì sera. Il capogruppo consiliare di Orgoglio Centese Marco Pettazzoni, nell’illustrare il documento, ha evidenziato come il territorio abbia bisogno di tale collegamento, coinvolgendo anche i Comuni limitrofi e avviando un percorso con la Regione, per inserire le opere come variante al Piano regionale integrato dei trasporti (Prit) vigente o nella discussione per il prossimo piano, prevedendo uno studio di fattibilità. Tali interventi, come evidenziato da Pettazzoni, porterebbero benefici anche in termini di attrattività del territorio, nel quale sono presenti importanti aziende e piccole medie imprese. La capogruppo di Avanti Cento Beatrice Cremonini ha evidenziato come passi per la realizzazione di nuove infrastrutture siano state compiute anche dalla precedente amministrazione Toselli, attraverso una osservazione al Prit presentata assieme al Comune di Pieve di Cento, pubblicata sul Burert. Marcello Ottani, capogruppo di Attiva, ha presentato l’emendamento proposto dalla maggioranza (poi discusso nell’ambito della sospensione) sottolineando come l’implementazione delle infrastrutture sul territorio "possa essere indubbiamente positivo", dando comunque "una indicazione più ampia possibile". Alessandro Guaraldi (FdI) ha ricordato il proprio impegno a sostegno della realizzazione del terzo ponte, mentre per Alex Melloni (Lega) l’ordine del giorno non contiene elementi di concretezza e, da qui, la sua astensione. Mattia Franceschelli (Pd), pur votando favorevolmente, ha evidenziato la necessità di approfondire e analizzare, anche con il supporto di esperti, la reale necessità di una nuova infrastruttura. La capogruppo di FdI Francesca Caldarone ha motivato il voto favorevole del proprio gruppo: "Non siamo il partito del ‘no’. Riteniamo, comunque, che le priorità del nostro territorio siano, oggi, la sistemazione di strade esistenti e i servizi ai cittadino". Nel proprio intervento, il sindaco Edoardo Accorsi ha promesso il proprio impegno a dar corso all’ordine del giorno.

Valerio Franzoni