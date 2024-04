Transizione ecologica e strategie. L’Ateneo lancia la svolta green

Una rassegna di appuntamenti e un concorso su progetti per la transazione ecologica. Ieri mattina sono state presentate due iniziative promosse dall’Università di Ferrara, presentate dalla Rettrice Laura Ramaciotti e dal delegato alla terza missione per la valorizzazione dei beni culturali e public engagement Marco Bresadola. Il primo è il ‘Public Engagement’, rassegna di appuntamenti gratuiti rivolti alla cittadinanza con l’obiettivo di generare crescita sociale e culturale. Un impegno economico per l’ateneo di 50mila euro, undici dipartimenti coinvolti. "La rassegna di eventi finanziati – spiega la Rettrice Laura Ramaciotti – per attuare in maniera sempre più decisa la missione di public engagement, arriva quest’anno alla sua terza edizione, candidandosi così ad appuntamento stabile nel palinsesto delle iniziative volte ad avvicinare università e territorio. Ogni anno questo bando invita i nostri dipartimenti a mettere in campo competenze per contribuire a divulgare la scienza rendendola comprensibile al grande pubblico". L’edizione 2024, da aprile a dicembre, propone un ricco programma di iniziative curate da docenti, ricercatori dell’Università. Incontri, seminari, dibattiti, presentazioni di libri, eventi che vedranno l’utilizzo di un sistema di ‘realtà virtuale’. Su temi attuali e trasversali. E’ stato presentato anche il progetto Pnrr Ecosister (Ecosistema territoriale di innovazione dell’Emilia-Romagna). L’Università lancia un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’attivazione di percorsi per la transizione ecologica, nel territorio della provincia. L’avviso fa parte di un programma per l’acquisizione e l’applicazione dei risultati della ricerca per contribuire alla diffusione di soluzioni green rendendo la regione più sostenibile ed inclusiva. Attivo dal 2 aprile al 15 maggio, l’avviso intende raccogliere le candidature di sfide di transizione ecologica, riferite a tre aree (Alto ferrarese, Città e zona interfluviale, Basso ferrarese), da parte di soggetti attivi nel territorio, denominati ‘Challenge Owners’. "Punto cardine è il coinvolgimento della società civile – aggiunge Marco Bresadola – nell’ottica ‘bottom up’ per la co-progettazione di soluzioni che saranno poi sottoposte a validazione. Il coinvolgimento dei ricercatori del progetto Ecosister rappresenterà un momento importante, permetterà di affrontare le soluzioni alle problematiche con metodo rigoroso e scientifico".

Mario Tosatti