Transizione energetica: la sfida: "Occasione di cambiamento"

Il congresso nazionale dei dottori commercialisti guarda al futuro. L’appuntamento richiamerà 150 professionisti, amministratori e politici. Il tema sarà ‘Transizione energetica. Una sfida per il mercato e per i professionisti’, si terrà oggi dalle 9 alle 13 e poi dalle 14.30 alle 18.30 al refettorio del chiosco di San Paolo in via Boccanale. Un appuntamento nazionale organizzato dall’Associazione Dottori Commercialisti (Adc) di Ferrara, con il patrocinio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara e il Comune di Ferrara. "È un grande onore – spiega Giovanna Stefanelli, presidente Adc Ferrara – che il congresso nazionale sia stato organizzato nella nostra città. una sfida che abbiamo affrontato con entusiasmo ben consapevoli dell’impegno che avremmo dovuto profondere. Ferrara è una città con una storia antica che ha vissuto un momento glorioso nel corso del rinascimento grazie alla visione illuminata della casa d’Este". Stefanelli ha aggiunto: "Il congresso è un’occasione di confronto per approcciarci a tutte le sfide e le opportunità che la transizione energetica offre a noi dottori commercialisti, per capire a che punto siamo e dove stiamo andando, per non trovarci impreparati e subire il cambiamento". Il convegno inizierà alle 9.30 con i saluti istituzionali. Ci saranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per il Comune di Ferrara gli assessori Alessandro Balboni e Angela Travagli. A seguire interventi di relatori di livello nazionali del settore ed una tavola rotonda sul tema della ‘transizione energetica ed ecologica’. Tra i presenti anche l’assessore regionale al bilancio dell’Emilia-Romagna, Paolo Calvano, il Senatore Antonio Misiani, capogruppo Pd commissione bilancio e l’onorevole Andrea De Bertoldi componente VI commissione finanze camera dei deputo del gruppo di Fratelli d’Italia. In serata alle 20.30 la cena di gala al castello estense, con aperitivo spettacolo della contrada ‘San Luca’. Per gli accompagnatori prevista nel pomeriggio odierno dalle 15.30 visita guidata a Ferrara partendo dal Castello Estense, mentre sabato 7 ottobre alle 9.30 visita a Palazzo Schifanoia. Mario Tosatti