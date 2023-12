Trasmissioni di ’Striscia’ sotto inchiesta. Indagati Ricci e Laudadio. Via 7 puntate

Sette le puntate della trasmissione Mediaset ’Striscia la notizia’ per cui il giudice per le indagini preliminari, Carlo Negri, ha disposto il sequestro preventivo, imponendo che vengano oscurate dal sito e dalla possibilità di rivederle in streaming. Si tratta di quelle in cui sono stati trasmessi i servizi dell’inviato della trasmissione, Max Laudadio sulle presunte truffe dell’azienda Star Italia. Il provvedimento del giudice estense, arriva dopo la richiesta del pm Ciro Alberto Savino, titolare dell’inchiesta che vede indagati l’autore della decennale trasmissione televisiva, Antonio Ricci e appunto l’inviato e curatore dei servizi d’inchiesta Max Laudadio. Mentre l’azienda che si è ritenuta diffamata dalle inchieste si è affidata all’avvocato Fabio Anselmo. Provvedimento di sequestro di sette puntate (13,19 e 20 dicembre 2022; 20, 23 e 24 gennaio 2022 e infine 17 maggio 2022) in cui sono stati trasmessi i servizi su Star Italia, azienda che con numerose querele depositate in procura "rappresentava di essere stata oggetto di una lunga campagna diffamatoria". Relativa ai lavori di ristrutturazione di bagni in pochi giorni, ma anche riguardo a presunte irregolarità denunciate nei servizi di applicazione del superbonus 110%. Accusata di essere di fatto di essere "una scatola vuota", "un’azienda fantasma". "Facendo in modo che i clienti credessero che non avrebbero più rivisto i propri anticipi, ormai portati all’estero". Una campagna ritenuta diffamatoria, che ha portato i vertici dell’azienda a presentare numerosi esposti, che poi hanno dato il via all’inchiesta della procura.

