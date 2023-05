Trasporti e aule, il rettore ne discute con i ragazzi

Trasporti, aule e sale studio, alloggi. Sono alcuni dei temi toccati ieri nel corso dell’incontro annuale tra la rettrice Laura Ramaciotti e i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’Ateneo. Durante l’incontro si è fatto il punto della situazione, affrontato le problematiche e ragionando su soluzioni in una prospettiva condivisa. Una modalità molto apprezzata dai ragazzi coinvolti direttamenti. Circa quaranta tra studentesse e studenti presenti in aula e online, hanno potuto dialogare con la rettrice, la prorettrice vicaria Evelina Lamma, il direttore generale Marco Pisano, il prorettore ai rapporti con gli studenti Marco Luca Pedroni, oltre che con lo staff degli uffici di didattica, servizi studenti, internazionalizzazione e comunicazione. La Ramaciotti, inoltre, ha ricordato l’impegno dell’Ateneo sul fronte dei contributi universitari, con l’esenzione dalle tasse di chi ha Isee fino a 24.500 euro e la volontà di ulteriori azioni in questa direzione. Ha inoltre anticipato ulteriori investimenti sul servizio di counseling, per i quali i rappresentanti hanno espresso particolare apprezzamento. Sul tema aule, alloggi e interventi infrastrutturali, Ramaciotti ha citato gli interventi in corso e quelli in programma, con diversi appuntamenti istituzionali e di incontro nei prossimi giorni. Sul tema trasporti è intervenuto Pisano, che ha confermato l’attenzione di Unife sulle istanze presentate dagli studenti, mentre sulle modalità di didattica mista ha dato riscontro la prorettrice, ribadendo l’impegno a favore di chi si trova in difficoltà, compatibilmente con l’obiettivo di lezioni il più possibile efficaci. Infine, il prorettore Pedroni ha ribadito il valore del lavorare assieme, governance di Ateneo e rappresentanze studentesche, e l’importanza di queste per consentire il dialogo e coinvolgimento del corpo studentesco.