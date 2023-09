Trattore carico di mais a Vigarano si ribalta: strada e ciclabile bloccate

Un trattore diretto all’impianto di stoccaggio di Capa Cologna a Vigarano, per cause ancora in corso di accertamento, ha ribaltato il rimorchio e l’intero carico di mais sulla pista ciclabile e pedonale. E’ successo lunedì pomeriggio. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessun pedone e nessuna persona in biciletta, perchè il pericolo è stato altissimo. E’ avvenuto all’incrocio tra via Rondona, via Pasta e via Mettotti dove la pista ciclabile è protetta solo da un piccolissimo cordolo. Il carico, oltre ad invadere il tratto di strada, è entrato in parte, nel giardino di un’abitazione vicina. Il rimorchio, nel momento della curva si è completamente girato su se stesso finendo con un lato delle protezioni laterali del cassone completamente sull’asfalto e riversando l’intero carico. Non si sa se si sia tratto di un guasto meccanico e di una distrazione nella manovra, di fatto, il passaggio sulla ciclabile è stato immediatamente bloccato e il traffico sulla strada è stato gestito dagli agenti della Polizia locale dell’Alto Ferrarese per lungo tempo, ovvero fino a quando tutto il materiale riversato sulla pista ciclabile non è stato rimosso e l’intera area è stata messa in sicurezza. Per fortuna che al momento dell’incidente non c’era nessuno a transitare. La corsia ha rischiato di essere danneggiata dall’enorme carico che si è abbattuto. Gli operatori hanno provveduto a rimuovere il mais con l’intento di permettere ai ciclisti e pedoni di poter di nuovo passare. È da stabilire come mai il rimorchio si sia ribaltato. L’incidente ha bloccato il traffico sulla strada ma grazie agli agenti della polizia locale la viabilità è stata ugualmente governata.

cl.f.