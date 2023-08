Trovato con due etti di droga, ventenne arrestato e condannato

LIDO DEGLI ESTENSI

È finito nei guai un ventenne trovato in possesso di droga, poi arrestato dai carabinieri. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica scorsa. I carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi erano impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. E, mentre svolgevano un normale controllo su strada, hanno fermato il giovane. Il ragazzo è apparso subito piuttosto agitato e gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire le ragioni di quel comportamento sospetto. Gli operanti, infatti, hanno sottoposto il ragazzo a una perquisizione personale e, successivamente, hanno ampliato i controlli anche alla sua abitazione.

E, a seguito di questa attività, hanno avuto risposta ai sospetti alimentati dalla preoccupazione manifestata dal ventenne. I militari, nell’ambito delle perquisizioni, hanno scoperto 161 grammi di hashish e 74 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e all’occorrente per il confezionamento degli stupefacenti. Alla luce di ciò, i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato il giovane, oltre a provvedere al sequestro della droga e del resto del materiale rinvenuto nell’ambito delle verifiche effettuate. Nel pomeriggio di ieri, il ventenne è stato trasferito in Tribunale a Ferrara per l’udienza: il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a tremila euro di multa con pena sospesa.

Proseguono, dunque, le attività di controllo sulla costa da parte dei carabinieri, intensificati nel corso di questi mesi estivi in cui si registra un maggiore afflusso di turisti e visitatori.

v.f.