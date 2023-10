Truffe e raggiri al Ricci . Dal teatro ecco i consigli

GORO

Al teatro ‘Rolando Ricci’ di Goro, domani pomeriggio alle 17.30, andrà in scena ‘Truffati!’. Sensibilizzare e prevenire le truffe, i raggiri e ogni episodio che possa arrecare un danno anche alla sfera psicologica di una persona o dell’intera famiglia della vittima: è questo lo scopo che si prefigge l’evento dell’Equipe Dga (Disturbo da gioco d’azzardo) del Servizio dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Ferrara. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Goro che ha coinvolto anche l’Arma dei carabinieri. Si tratta di una vera e propria rappresentazione teatrale dal titolo ‘Truffati! Spettacolo su raggiri, inganni e altre catastrofi’ che si pone l’obiettivo di spiegare al pubblico come difendersi da truffe e raggiri, come tutelarsi dagli inganni e come aggiornarsi su tecniche e strategie sempre più raffinate, che passano anche per il mondo digitale e online.

"Lo spettacolo – spiegano dall’Azienda Usl di Ferrara - mette in scena diversi episodi che riguardano le classiche truffe rivolte agli anziani (truffe online, per strada, ed entrando in casa). Saranno rappresentati inoltre veri e propri casi di raggiri che si leggono spesso sui quotidiani e che possono ‘lasciare un segno’ a chiunque". La rappresentazione teatrale è di Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, con le musiche di accompagnamento di Ovidio Bigi. Lo spettacolo sarà proposto il 25 ottobre anche alla sala Eden di Serravalle, località del Comune di Riva del Po. La partecipazione è gratuita fino al raggiungimento dei posti disponibili all’interno del teatro ‘Rolando Ricci’ che si trova in via Cesare Battisti 74 a Goro. Al termine degli eventi, saranno presenti esperti dell’Equipe Dga del Servizio dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Ferrara e rappresentanti dell’Arma dei carabinieri per un dibattito aperto alle domande del pubblico. Un’occasione per ottenere importanti consigli su come difendersi da truffe e raggiri di cui spesso si sente parlare e che colpiscono in maniera particolare le fasce più deboli della popolazione. L’evento si colloca all’interno del Piano di contrasto al gioco d’azzardo patologico – Area prevenzione, dove la progettualità dell’Equipe Dga in collaborazione con le istituzioni del territorio e le forze dell’ordine, oltre a sviluppare interventi di sensibilizzazione e informazione sul tema del disturbo da gioco d’azzardo, amplia la sua azione preventiva anche sui rischi connessi al mondo dell’online.

