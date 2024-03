Tumore al seno, come superarlo. Ecco il programma di assistenza

Sono state fissate le prossime date di ‘Educazione sanitaria sul tumore al seno’, il progetto proposto dall’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos) di Ferrara e dalla Farmacia San Pietro, con il patrocinio del Comune di Copparo. Gli incontri, che si terranno negli ambulatori della farmacia della famiglia Briscagli in viale Carducci, sono programmati per il 17 aprile, l’8 e il 22 maggio, il 5 e il 19 giugno, il 3 e il 17 luglio.

In queste giornate l’oncologa Marcella Marchi, presidente di Andos Ferrara, fornirà le consulenze gratuite alle donne, affrontando diversi temi, dai corretti stili di vita ai controlli diagnostici. Hanno riscosso un grande successo i primi quattro appuntamenti, riconosciuti come punti di riferimento per la prevenzione del tumore al seno e per la salute femminile e il benessere, che non possono che passare per l’informazione e la formazione sull’importanza vitale della prevenzione appunto e della diagnosi precoce. Un autentico punto di riferimento, dunque, per la prevenzione del tumore al seno.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico 0532-860047. Diverse sono state le iniziative che hanno visto la collaborazione di Andos con altre realtà del territorio copparese: eventi a carattere benefico, volti a sostenere l’importante attività dell’associazione, che guarda alla salute delle donne.