Tumore al seno, consulenze gratuite. In farmacia ci sarà l’oncologa Marchi

Torna ‘Educazione sanitaria sul tumore al seno’, il progetto proposto dall’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Ferrara e dalla Farmacia San Pietro, con il patrocinio del Comune di Copparo. Il prossimo incontro negli ambulatori della farmacia della famiglia in viale Carducci sarà mercoledì 17 aprile. L’oncologa Marcella Marchi, presidente di Andos Ferrara, fornirà consulenze gratuite alle donne, affrontando diversi temi, dai corretti stili di vita ai controlli diagnostici. Negli ultimi mesi questi appuntamenti sono divenuti autentici punti di riferimento per la prevenzione del tumore al seno e per la salute femminile e il benessere.