Txt, serve un impiegato per l’ufficio acquisti

Txt, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito editoriale e nella distribuzione di prodotti, contenuti e servizi in ambito educational, cerca impiegato per ufficio acquisti nella propria sede di Ferrara. La presente offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi. La persona dovrà occuparsi principalmente dell’aggiornamento del catalogo e ricerche editoriali, controllo conformità merce e controllo fatture, sollecito e registrazione documenti di rettifica, monitoraggio ordini, richiesta ddt e documenti elettronici. Offerto un inquadramento a norma di legge, contratto a tempo determinato. È richiesto ottimo utilizzo del pc, pacchetto Office e ottima conoscenza di Excel. Preferibile esperienza pregressa. Si richiede la disponibilità a lavorare in un periodo compreso da maggio a settembre.