Un aiuto economico ai vigili del fuoco

Il Comune di Copparo intende contribuire fattivamente a sostenere l’attività dei Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di via Leonardo Da Vinci. La giunta ha quindi approvato la convenzione biennale, dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2026, fra l’Amministrazione comunale, il Comando Vigili del Fuoco Ferrara e l’Associazione Amici Pompieri Copparo Odv. La finalità è assicurare, nell’ambito del territorio comunale, le attività volte a salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, a garantire sicurezza per la protezione da eventi calamitosi e da altri inconvenienti che richiedono un efficace intervento tecnico operativo. Si intende dunque promuovere e garantire le attività di soccorso tecnico urgente, fra le quali il soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità, e altre forme di rischio. Vengono quindi assicurati gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico.