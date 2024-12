Un carico d’affetto per i bimbi. Doni ai pazienti della pediatria

Ieri, l’iniziativa di solidarietà organizzata dalla parrocchia di Jolanda di Savoia, in collaborazione con il Comune, che l’8 dicembre scorso ha visto coinvolti tutti i cittadini.

Una delegazione composta dal parroco don Tommaso Pevarello, dal vice sindaco di Jolanda di Savoia Enrico Mancinelli (che ha portato i saluti della sindaca Elisa Trombin) e da Cosetta Vecchiatini (in rappresentanza dei cittadini del comune ferrarese) ha portato doni e pannolini ai bambini dei reparti pediatrici dell’Ospedale di Cona. Gli organizzatori dell’iniziativa sono stati accolti dalla professoressa Agnese Suppiej, direttrice dell’Unità Operativa di Pediatria, da Franca Mazzini (coordinatrice infermieristica dei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica) e dall’infermiera Francesca Berretta. "Sono stati i cittadini di Jolanda – ha sottolineato don Peverello – a mettere i regali sotto l’albero di Natale, l’8 dicembre scorso, in occasione della giornata dedicata all’accensione delle luminarie. Crediamo che sia importante smuovere le coscienze e l’attenzione delle persone, compiendo un gesto a favore dei bambini ricoverati in questo periodo di festa".