Un clima cupo che cementa le due tifoserie

Fabio Anselmo, Daniele Botti e Anna Zonari - i tre sfidanti di Fabbri alle elezioni del giugno prossimo - hanno colto la nostra provocazione della settimana scorsa e, nei giorni scorsi, hanno inviato al ’Carlino’ qualche idea contenuta nel loro programma elettorale. I nostri lettori, dunque, specie quelli che non hanno tempo di partecipare alle presentazioni pubbliche o che non bazzicano (secondo me giustamente) sui social, hanno potuto almeno farsi un’idea dei progetti, delle priorità, degli obiettivi di chi si candida a guidare la città per i prossimi cinque anni. Qualche spunto interessante e originale è uscito. Diamo loro atto di una sensibilità non scontata.