Un confronto a due. La proposta di Fabbri: "Incontrerei Zonari, è l’unica rispettosa"

"Con Anna Zonari, sono disponibile ad avere un confronto. Perché è stata rispettosa di quello che rappresentiamo io e la ‘mia’ comunità". La notizia arriva tardi, durante una delle ultime tappe elettorali del lungo tour che sta portando il sindaco Alan Fabbri a lambire diversi locali della nostra città e delle frazioni. È una notizia politicamente interessante per due ordini di ragioni. Il primo è che Fabbri, differentemente da quanto detto inizialmente, potrebbe accettare di misurarsi pubblicamente con un competitor a cui in qualche misura riconosce una legittimazione. La seconda è che il sindaco uscente tributa a Zonari pur non conoscendola, il merito di aver "condotto una campagna elettorale vera, basata su principi importanti che secondo lei rappresentano una base valoriale a cui ispirarsi".

Ma, più del resto, il sindaco ammette di trovare nella candidata de La Comune, una persona "rispettosa". Non mancano molti giorni all’appuntamento con le urne e, ancor prima, all’appuntamento con il silenzio elettorale. Quindi bisogna fare presto. Si tratterà di individuare quindi una location e una modalità condivisa per svolgere il confronto. Anzi, l’unico confronto con il sindaco uscente tra i protagonisti. Pare che, in questo senso, siano già in corso delle trattative che dovranno concludersi a strettissimo giro. Per Fabbri in un senso e per Zonari in un altro si tratterà comunque di un’occasione interessante per misurarsi l’un l’altro. E, per l’elettorato, un ulteriore momento di approfondimento per arrivare al voto con una maggiore consapevolezza.

Il primo cittadino uscente per il momento ha parlato solo in occasioni organizzate dal suo entourage e senza altri che condividessero il palco. Zonari, invece – e tiene molto a rimarcarlo – ha partecipato a tutti i confronti a cui è stata invitata fino a ora. Basti pensare a quello realizzato dalle associazioni cattoliche al cinema Boldini qualche giorno fa. Interpellata dal Carlino, la candidata de La Comune ha fatto sapere di essere intenzionata ad accettare il confronto, pur rimarcando l’importanza di un "incontro che coinvolgesse tutti e quattro i candidati sindaco".

