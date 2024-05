Un dizionario fatto di flexare, boomer, gossippare. Il linguaggio dei giovani, una continua scoperta

Il lessico dei più giovani: le parole che i boomer non sanno. Il linguaggio giovanile è in continua evoluzione e spesso introduce nuovi termini e modi di dire che possono risultare incomprensibili per le generazioni più anziane, i cosiddetti “boomer”. Questo lessico dinamico non solo riflette i cambiamenti culturali e tecnologici, ma anche l’inventiva e la creatività dei giovani. Ecco alcune delle parole e delle espressioni più comuni utilizzate da noi che potrebbero risultare sconosciute anche ai nostri genitori e nonni. Cringe: si usa per dire che una situazione è imbarazzante, quando ci si trova a disagio. Snitch: quando una persona non è leale e fa la spia. Crush: quando una persona ti piace. Ghostare: si usa quando una persona non si fa più sentire e sparisce. Shippare: quando si ipotizza che due persone starebbero bene insieme. Flexare: quando ti vanti di qualcosa, mostrare orgoglio qualcosa di materiale o per un proprio risultato. Boomer: sono le persone nate tra il 1946 e 1964. Chill: si utilizza per indicare una persona tranquilla o per chiedere che stia calma. Gossippare: quando si aggiorna qualcuno sulle novità in modo divertente, spettegolare un po’. Il linguaggio dei giovani è un fenomeno affascinante e in mutamento. Comprendere questi nuovi termini non solo aiuta a colmare il divario generazionale, ma offre anche una finestra sulle dinamiche culturali e sociali della nostra epoca.