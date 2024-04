Un esperto di impianti per Hera ambiente

Per Hera ambiente, società del Gruppo Hera, viene ricercato una figura di operatore conduzione termovalorizzatore da inserire nell’impianto di Ferrara. La figura individuata si occuperà di conduzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. La risorsa svolgerà un iniziale periodo di formazione durante il quale ricoprirà il ruolo di gruista, e successivamente il ruolo di operatore esterno, per poi ricoprire il ruolo di conduttore. A tal fine, è richiesto il possesso del patentino di I grado per la conduzione di generatori di vapore. Necessario essere in possesso del patentino di I grado di conduzione dei generatori di vapore, esperienza di almeno 2 anni in ruoli e contesti similari, capacità di gestione e controllo di generatori di vapore, disponibilità a turni in ciclo continuo h 24. Inserimento contrattuale con range di retribuzione annua commisurata alle caratteristiche della risorsa individuata, percorsi di formazione, crescita e sviluppo.