Un impiegato contabile per l’azienda Txt

Txt Spa, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito editoriale, cerca impiegato, ambosessi, ciclo passivo-attivo a tempo indeterminato full-time per la propria sede di Ferrara. La risorsa verrà inserita nel gruppo amministrativo e si occuperà principalmente di registrazione di fatture elettroniche di acquisto di beni e servizi in contabilità generale e contabilità analitica, controllo di partitari fornitori, emissione e registrazione fatture di vendita. Oltre la tenuta scadenzario clienti, gestione e monitoraggio fidi clienti, verifica registri Iva, registrazione prima nota caTxtssa e banca. I requisiti richiesti sono un diploma di ragioneria o laurea triennale in ambito economico, oltre a precedente esperienza di almeno tre anni nella stessa mansione in aziende mediamente strutturate; buona conoscenza di Microsoft Excel e del pacchetto Office. L’inquadramento sarà a norma di legge commisurato all’esperienza.