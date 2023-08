Un master di Unife per il restauro di Villa Mensa "Il Comune finanzierà il cantiere-scuola per i lavori"

L’Università degli Studi di Ferrara torna a Villa Mensa. La giunta ha approvato lo schema di un nuovo contratto con per il supporto ad attività didattiche tra il Comune di Copparo e Dipartimento di Architettura per la realizzazione del master di II livello in miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale nel complesso di Sabbioncello San Vittore. Il progetto ‘cantiere – scuola’ si terrà dal 25 al 30 settembre.

L’Amministrazione contribuirà anche finanziando i costi di cantierizzazione e supporto logistico, comprensivi di fornitura di materiali, trasporto e montaggiosmontaggio del ponteggio, fornitura e installazione del quadro elettrico, assistenza di un restauratore specializzato per l’intera durata del cantiere. Sosterrà inoltre le attività didattiche tenute dai restauratori incaricati dal Consiglio del Dipartimento di Architettura. La sinergia fra Comune e UniFe è nata nel 2021 per rispondere sia all’interesse dell’ente locale alla conservazione e alla valorizzazione dell’edilizia storica presente sul territorio e sia all’impegno del Dipartimento di Architettura nello sviluppo di iniziative volte alla diffusione di una cultura della tutela, della valorizzazione e del restauro.

Questa fattiva collaborazione contribuisce, da un lato, alla formazione e alla crescita accademica e professionale dei giovani studenti e, dall’altro, alla tutela di un patrimonio. E sarà protagonista al 76esimo Settembre Copparese, dove il Dipartimento di Architettura sarà presente con uno stand che farà conoscere quanto sinora svolto.

v.f.