"Un minuto di silenzio per i fratelli della Romagna"

E’ stato il sindaco di Codigoro, Sabina Alice Zanardi (foto) a chiedere un minuto di raccoglimento, alzandosi in piedi, per "le sorelle e i fratelli della vicina Romagna, così duramente colpiti", ad aprire il consiglio dell’Unione ‘Terre del Delta’ che oltre all’amministrazione codigorese comprende Mesola e Goro. Un assise molto breve, poiché erano in discussione due soli punti, ampiamente discussi ed approvati nei rispettivi consigli comunali. Grazie alla possibilità di svolgere i consigli, in collegamento da remoto, tranne il primo cittadino codigorese, Dario Gabbari per l’opposizione, e per la regolarità della seduta il segretario, Francesco Montemurro, tutti gli altri erano collegati. Tra questi il presidente Gianni Michele Padovani e il sindaco di Goro Maria Bugnoli. Dopo la lettura del presidente, l’approvazione delle convenzioni fra i tre comuni e l’Unione ‘Terre del Delta’ per il conferimento dei servizi informatici e telematici e dell’ufficio per la transizione digitale e la costituzione del Sistema Informatico Associato (Sia). Una scelta per realizzare una progettazione ed una gestione coordinate ed unitaria delle azione che garantisco lo sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione della stessa Unione. Una convenzione che decorrerà dal primo gennaio 2025, quando terminerà l’analoga convenzione presa in precedenza anche con gli altri comuni di Fiscaglia e Lagosanto, quando appartenevano tutti e cinque all’unione del Delta. Successivamente si è passati, approvata all’unanimità, al conferimento delle attività per le funzioni degli sportelli Unico di Attività Produttive (Suap), a quello Unico per l’Edilizia (Sue) e le funzioni relative alla sismica, che decorrerà dal 1 luglio del prossimo anno.

cla. casta.