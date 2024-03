‘Un segno di vita’, prove dal tour. Vasco Brondi, splendida sorpresa

Saranno Officina Meca e Arci Ferrara ad accogliere la prova aperta di Vasco Brondi, domani al circolo Arci in viale Cavour 189. All’interno dei 23 concerti del progetto musicale SunEr, patrocinato dalla regione Emilia Romagna, si colloca anche l’imperdibile incontro con Vasco Brondi, un’occasione per ascoltare in via del tutto eccezionale le nuove tracce del suo album ‘Un segno di vita’ uscito il 15 marzo di quest’anno.

Proprio in occasione della rassegna, l’artista apre le porte delle prove generali dell’imminente tour per un esclusivo showcase nel circolo Arci Officina Meca a cui è particolarmente affezionato. Domani salirà sul palco ferrarese con una scaletta che si articolerà tra brani del nuovo disco e grandi successi degli album precedenti, allietando i pochi fortunati che avranno modo di assistere alla data zero del tour Un segno di vita che presto partirà per percorrere tutta l’Italia e che già conta diversi sold-out. L’evento prevede l’apertura delle porte alle 21 e l’inizio del concerto alle 21.30. Lo showcase è riservato alle socie e ai soci Arci, con possibilità di tesseramento durante l’evento. Vasco Brondi è nato a Verona, ma ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Ferrara; è imparentato con la chitarrista e compositrice Maria Rita Brondi. Le luci della centrale elettrica è il nome del suo progetto artistico/musicale, che vede la luce nel 2007 con un demo autoprodotto dal titolo omonimo. Nel maggio 2008 arriva l’album d’esordio Canzoni da spiaggia deturpata, prodotto da Manuele Fusaroli in collaborazione con Giorgio Canali, in copertina un’opera del fumettista e illustratore Gipi. Nel novembre 2008 il disco vince la Targa Tenco come migliore opera prima, il Premio FIMI, il premio MEI, il Premio Musica & Dischi e il Premio Fuori dal Mucchio della storica rivista di musica Il Mucchio Selvaggio. Il 9 novembre 2010 esce il secondo album Per ora noi la chiameremo felicità, anticipato il 14 ottobre dal video del primo singolo estratto, Cara catastrofe. Il disco entra al 24º posto nella classifica Fimi. Alla fine del 2010 Rolling Stone Italia inserisce Canzoni da spiaggia deturpata al sesto posto tra i 25 migliori dischi del decennio, primo tra gli italiani. Nel settembre 2013 Vasco Brondi inizia a lavorare su un nuovo disco assieme a Federico Dragogna dei Ministri. Nel dicembre comunica il 4 marzo 2014 come data di uscita del terzo album in studio. Viene poi annunciato il titolo che è Costellazioni. Il 3 marzo 2017 esce il nuovo album, intitolato Terra. Il 5 ottobre 2018 esce la raccolta 2008/2018 tra la via Emilia e la via Lattea. Il 22 gennaio 2021 viene pubblicato, in collaborazione con Francesca Michielin, il nuovo singolo Cattive Stelle. Ad aprile 2021 esce il singolo Chitarra nera che anticipa l’album, in uscita il 7 maggio dello stesso anno, Paesaggio dopo la battaglia. Il brano è stato prodotto insieme a Federico Dragogna, che accompagna Vasco Brondi dagli esordi, e da Taketo Gohara, che a sua volta ha curato La Piazza EP e l’album Tempi Bui per la rock band di Milano. Il 15 marzo 2024 l’album Un segno di vita, secondo disco da solista.