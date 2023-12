Un semaforo per via Nuova

Sta finalmente per arrivare il semaforo tra via Canne, via di Renazzo e via Nuova, un punto dove chi si deve immettere sulla via principale ha scarsità di visibilità a causa delle alberature e rilevata dallo stesso comune ‘l’alta incidentalità registrata’. E’ dunque stato dato affidamento a un’azienda di installare un impianto di regolazione semaforica del tipo attuato dal traffico, oltre alle spire di prenotazione, la segnaletica stradale e le barriere di sicurezza a protezione dei pali semaforici.