Un tuffo nelle colonne sonore. Successo per il concerto dell’Ant

Grande riscontro per il concerto recital del maestro Antonio Rolfini e del suo ensemble, composto da Claudio Miotto, Angela Felisati e Simone Montanari, tenutosi a favore di Ant nella serata del 22 marzo. Lo spettacolo ha avuto luogo all’auditorium del plesso Bonati, gremito di un pubblico partecipe ed entusiasta, che ha regalato lunghi applausi e una standing ovation finale. Gli artisti si sono esibiti in indimenticabili brani parte delle più famose colonne sonore da film, nell’arrangiamento originale del maestro Rolfini, che ha abilmente adattato le musiche in versione cameristica per pianoforte, violoncello e clarinetto. Tra una performance musicale e l’altra, la voce narrante di Angela Felisati ha intrattenuto il pubblico con meravigliose poesie a tema.

Il concerto è stato recentemente proposto in varie località italiane (al circolo ufficiali della Marina Militare della Spezia, all’auditorium San Nicolò di Chioggia, al teatro Alighieri di Ravenna, al palazzo Gregoris di Pordenone), riscuotendo sempre ampi apprezzamenti. Diversamente dalle rappresentazioni precedenti, per l’occasione, al duo violoncello e pianoforte è stato aggiunto anche il clarinetto, per una sonorità ancora più gradevole.

L’intero incasso della serata è stato devoluto a favore dell’assistenza gratuita al domicilio dei sofferenti di tumore del territorio, che Ant fornisce nella provincia di Ferrara fin dal 1987. "Ringrazio di cuore il maestro Rolfini, che già moltissime volte ha scelto di esibirsi gratuitamente a favore di Ant, gli artisti Montanari, Miotto e Felisati, il dirigente dell’istituto Perlasca di Ferrara per la gentile ospitalità, il personale scolastico presente all’evento e tutti coloro che ci hanno sostenuto con la propria presenza e donazione. Grazie a tutti i volontari della delegazione di Ferrara. Grazie a Costanza e Ilaria dell’ufficio della delegazione di Ferrara. Grazie a tutti i sostenitori di Ant: il vostro contributo è fondamentale ed essenziale per continuare i progetti di assistenza e di prevenzione Ant" commenta la delegata di Ferrara di Fondazione Ant, Franca Arca.