Un viaggio tra musical e cinema. Sul palco gli studenti del Carducci

Stasera alle 21, l’istituto Carducci presenta in sala Estense uno spettacolo dal titolo ‘Tra musical e cinema’, in cui il Carducci Ensemble eseguirà dal vivo alcuni dei brani più noti tratti dalle colonne sonore di film e musical. Il concerto rappresenta il prodotto finale delle lezioni di musica di insieme tenute dai maestri della Scuola di Musica Gino Neri, Roberto Toschi, Giulia Pareschi, Martina Sartori e Simona Live, nel corso dell’anno scolastico, sotto la guida del direttore Nicola Morali. Il Carducci Ensemble è costituito da più di trenta elementi tra studenti (prevalentemente del corso G, Musica e spettacolo), ex allievi, oltre ad alcuni ospiti, che durante l’anno hanno seguito un percorso di formazione di musica di insieme in collaborazione con la scuola dell’Orchestra Gino Neri. Quest’anno il tema scelto per lo spettacolo è il cinema e il musical attraverso l’esecuzione di alcune famose colonne sonore cinematografiche, tra cui ‘No time to die’ dall’ultimo film della saga 007, ‘Put on your sunday clothes’ dal film Disney Wall-E e ‘City of Stars’ da La La Land. Inoltre l’evento ha visto anche la partecipazione di una classe dell’istituto professionale Turismo di Bondeno, che nell’ambito di un progetto di orientamento realizzato in accordo con il conservatorio Frescobaldi ha realizzato le attività e i materiali di promozione e comunicazione dell’evento. Il concerto è aperto al pubblico con ingresso libero e gratuito.