Una coperta contro gli abusi. VivaVittoria, al via il progetto

Nei giorni scorsi, tra gli eventi collaterali al carnevale, è stato presentato in sala Zarri il progetto di VivaVittoria, che ha un gruppo a Cento, unitosi nella realizzazione di ‘mattonelle’ ai ferri o all’uncinetto con le quali, il 23 e 24 novembre, verrà ricoperto il castello estense. Il ricavato della vendita delle coperte andrà al Centro Donna Giustizia per i progetti a favore delle donne vittime di violenza. Nell’incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, la presidente del Centro Donna Giustizia Paola Castagnotto, Roberta Russo del Comitato unico di garanzia di Unife e Riccardo Manservisi che si è detto "orgoglioso di annoverare questa iniziativa, diversa dalle altre all’interno del carnevale". "Il gruppo si è trovato la prima volta il 10 gennaio in Pandurera dove ora abbiamo una sede per trovarci a lavorare tutte insieme – spiega Antonella Golinelli, referente del gruppo centese con Cristina Mylonas –. Abbiamo ricevuto una donazione dal Comune di 50 chili di lana. Stiamo già lavorando in cinquanta, tutte donne dai 22 agli 80 anni e abbiamo già prodotto circa 350 quadrati. Abbiamo anche donato dei kit di lavoro in maniera che non ci fosse l’imbarazzo di non poter partecipare". Chi vuole unirsi può andare il martedì sera in Pandurera o il mercoledì a Renazzo alle 14.30 al circolo Anspi. "Sono attive anche raccolte di gomitoli – prosegue –, abbiamo il gomitolo sospeso alla merceria Forni, la raccolta di gomitoli usati e l’interazione delle case di riposo, in particolare il Plattis. Abbiamo con noi anche l’istituto Guercino e stiamo cercando di coinvolgere anche altre realtà e scuole". L’ultimo giorno per consegnare le ‘mattonelle’ è il 31 ottobre.

l. g.