Una discoteca sul Listone

Il consolidato appuntamento estivo con il Ferrara Summer Festival – organizzato dall’associazione Butterfly – continua ad affermarsi sempre più con nuove date e nuovi artisti. Venerdì 21 giugno la piazza ai piedi della cattedrale rinascimentale diventerà un luogo immerso nella musica senza tempo con il format Deejay Time – prima tappa del tour estivo a Ferrara – di Radio Deejay che, grazie alla popolarità raggiunta, è diventato anche una grande produzione live che Albertino e gli inseparabili Fargetta, Molella e Prezioso portano in scena con successo nei club, nei palazzetti dello sport e nelle piazze di tutta Italia.

Ecco tutte le date in calendario per la quinta edizione del Ferrara Summer Festival: 26 giugno si esibirà sul palco in piazza Trento Trieste la cantautrice italiana Annalisa; martedì 2 luglio si esibiranno Coez e Frah – il duo ritorna insieme sul palco – e inizieranno il tour estivo da Ferrara. Il 30 giugno Tommaso Paradiso con il ‘Tommy Summer Tour’ in piazza Trento Trieste; il 6 luglio – sempre in piazza Trento Trieste – ‘Tedua’; il 7 luglio ‘Calcutta’ in piazza Ariostea, cantautore originario di Latina. Tra questi anche un’unica data italiana della band rock ‘Extreme’ che si esibiranno il prossimo 4 luglio sul palco del Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea.