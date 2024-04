Una domenica all’insegna della promozione sportiva

Una domenica di promozione per i giovani all’insegna di multi discipline sportive. Si tratta di quanto previsto dall’appuntamento dal Csi comitato di Ferrara rivolto ai bambini in età compresa tra i 5 e 14 anni. Il programma è fissato per domenica 21 aprile dalle 15 alle 18 al campo ‘Mike Wyatt Field’, sede delle partite delle Aquile Ferrara. Si tratterà di un ‘open play-all-day’, con iscrizione gratuita, un pomeriggio di sport all’insegna del divertimento, dove i giovani potranno provare alcune attività sportive con gli educatori, flag football, musica ed intrattenimento.

Un appuntamento quello di domenica che sarà ‘propedeutico ai campi estivi del Csi Ferrara. Nel corso dei centri estivi saranno presenti e collaboreranno alcune società sportive ferraresi, i quali metteranno a disposizione i loro educatori durante l’estate per insegnare nuovi sport agli iscritti con corsi di hip hop, baseball, pallamano, arrampicata, calcio, pallavolo, football, ginnastica ritmica, giornata in piscina e tchoukball.

Mario Tosatti