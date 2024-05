Una giornata a passo di danza. Mille iscritti per l’evento in Fiera

Con numeri record, oggi la seconda edizione di Dance Expo farà diventare Ferrara la capitale della danza, con oltre 1.200 iscritti all’evento in Fiera. È la scuola di Ritmo Danza, presente nelle provincie di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna ad avere il piacere di organizzare questa che è stata la prima fiera della danza sportiva dilettantistica. Si parte oggi dalle 9.30 al Dance Expo con tutti gli stili di danza, spazi espositivi, stage, esibizioni, brevetti ed entrata gratuita in attesa del gran finale alle 21 con la serata danzante aperta a tutti (entrata a pagamento), per cimentarsi sulla pista insieme all’Orchestra Elena Cammarone.

"Sarà una grande giornata di ballo e socializzazione che vedrà arrivare a Ferrara oltre 1.200 iscritti tra stage e brevetti – commentano Michela Natali e Simone Corvini, titolari di Ritmo Danza –. Numeri record per questa manifestazione appena nata, alla seconda edizione, che nasce sul successo del 2023. E a raggiungere Dance Expo saranno le scuole di ballo di nove regioni. Ospiteremo anche un’intera delegazione di ballerini dall’estero che ci raggiunge dalla Bielorussia". Presenti anche grandi campioni internazionali e pluripremiati della danza. "Ci saranno Stefano Mendolia e Oxana Kononova, medaglia di bronzo ai campionati del mondo Csit 2023 Master Latin – aggiunge Natali –, poi Marco Chieregato e Giulia De Maio, finalisti al campionato del mondo Csit 2023 del Master Danze Standard. La novità di quest’anno, è che anche agli adulti verrà riservato un momento di lecture show".

Il programma prevede l’apertura alle 9.30 e l’avvio delle attività per baby, bambini e ragazzi iniziando con lo stage, poi alle 10.30 il brevetto di coppia e spettacoli. Alle 12.30 lecture show con i campioni, alle 14.30 il brevetto con spettacoli e alle 16.30 le premiazioni. Poi si passerà al settore adulti: alle 17.30 il brevetto di coppia con tutti i balli, alle 20 la lecture show con i campioni della danza sportiva e alle 21 la serata danzante con la gara di tango all’interno. Al momento le scuole iscritte sono una quarantina.