"Una nuova giustizia attraverso la mediazione". Con l’ex magistrato Bouchard

"Offesa e riparazione. Una nuova giustizia attraverso la mediazione". È questo il titolo dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, che si terrà domani dalle 11 alle 13 nella Sala della Musica di via Boccaleone, 19. L’appuntamento è realizzato nell’ambito delle attività di promozione dello Sportello Giustizia e Mediazione Penale del Comune di Ferrara e vedrà i saluti dell’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti. Presente Marco Bouchard, ex magistrato, presidente onorario di Rete Dafne Italia – che si occupa di assistere le persone vittime di reato –, che dialogherà con la giornalista Camilla Ghedini ripercorrendo il percorso storico della giustizia riparativa e delle mediazione penale in Italia, dagli albori ad oggi.