Una pioggia di eventi . Auto americane e aquiloni, il freddo non frena la festa

Tra auto americane e aquiloni, passando per la prima edizione di ‘Acquedotto in Festa’ in piazza XXIV Maggio. Il maltempo ha un po’ frenato gli eventi che sono andati in scena ieri in città, ma nonostante la temperatura non proprio ideale e la pioggia i cittadini e i turisti si sono fatti avanti.

Gente lungo la strade per assistere a ‘The legend of American cars’, l’esposizione e parata di oltre cento auto americane che si è svolto nel centro storico. L’evento, organizzato dall’Agenzia Studio Borsetti e dal Club American Brothers Bologna US Cars, era patrocinato dal Comune. Già la mattina le auto hanno fatto il loro ingresso nel centro storico, l’arrivo era in piazza Castello. Non sono mancati i visitatori all’esposizione delle automobili che si è svolta nella cornice del Castello Estense.

In chiave ridotta l’ultima giornata della 44ª edizione della Vulandra, il festival internazionale degli aquiloni al parco urbano Giorgio Bassani. Esibizioni di volo acrobatico e soprattutto assalto agli stand nella tarda mattinata quando è apparso un po’ di sole. I pinzini sono andati letteralmente a ruba. Piazza XXIV Maggio, lo scenario del primo appuntamento di ‘Acquedotto in Festa’, il mercatino di creativi e hobbisti con aree ludiche e food truck. Con l’augurio di fare il bis il prossimo anno, sotto un cielo un po’ meno bizzarro.

A Palazzo dei Diamanti buon afflusso alla mostra dedicata ad Escher, percorso espositivo con installazioni interattive ed esperienziali che fanno entrare nel mondo immaginario e onirico dell’artista. Da domani e fino a domenica 5 maggio, aperti senza giorno di interruzione il Castello Estense, il Museo della Cattedrale, Museo Schifanoia e il Civico Lapidario, il Museo di Casa Ariosto e Palazzo Bonacossi, dove sarà possibile visitare la mostra XX biennale donna Yours in Solidarity - Altre storie tra arte e parola.